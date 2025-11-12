Во Франции неопознанный дрон заметили над колонной танков

В городе Мюлуз на востоке Франции в ночь на 12 ноября заметили неопознанный дрон, пролетавший над колонной танков на сортировочной станции, сообщает газета Le Parisien.

«Охранник железнодорожной станции Мюлуза поднял тревогу, заметив дрон, летающий рядом с объектом», — говорится в материале.

Ранее в Бельгии заявляли, что рассматривают возможность применения Четвёртой статьи Устава НАТО в связи с активностью неопознанных беспилотников.

4 ноября всё воздушное пространство Бельгии было закрыто из-за сообщений об обнаружении беспилотников.