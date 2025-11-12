Минобороны описало ситуацию в зоне СВО цитатой «Сектора Газа»

Минобороны России разместило в своем telegram-канале изображение российского бойца с цитатой «Но мы пройдем опасный путь через туман».

Это строчки из песни российской рок-группы «Сектор Газа» «Туман».

«Но мы пройдем опасный путь через туман», — разместило Минобороны в Telegram.

На изображении запечатлен участник специальной военной операции, продвигающийся сквозь густую пелену тумана.

Пост Минобороны появился на фоне информации о продвижении в Покровске ВС РФ благодаря туману. Как передает ВВС, в таких условиях беспилотники ВСУ неэффективны, а отсутствие воздушной разведки способствовало переброске российских подразделений в город.