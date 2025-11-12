Профессор Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Его слова приводит издание The European Conservative.

Миршаймер заявил, что наиболее вероятно конфликт закончится победой Россией над Украиной в том числе за счет мощного промышленного потенциала. Он указал, что страна обладает большим населением, а также числом артиллерии.

По словам эксперта, у Киева нет ресурсов для продолжения конфликта с Москвой. Он напомнил, что западная поддержка Украины заканчивается, при этом она остается в зависимости от иностранных партнеров.

«Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов», — призвал он.

Ранее Миршаймер заявил, что Запад ответит на наступление России затягиванием конфликта. «Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских», — отметил он.