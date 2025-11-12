Генерал сравнил финский F/A-18 Hornet с российскими истребителями

Заслуженный военный летчик и генерал-майор Владимир Попов сравнил финский истребитель F/A-18 Hornet с российскими моделями. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Попова, F/A-18 Hornet является аналогом российского Су-27, но ему было бы «тяжело тягаться с нашими более продвинутыми машинами». Он также добавил, что на вооружении ВВС Финляндии стоит всего две эскадрильи таких истребителей.

«Су-27 и F/A-18 Hornet и по возрасту, и по боевым возможностям можно сравнить. Они очень похожи по характеристикам и даже внешнему виду: двухкилевые, два двигателя. Но финский F/A-18 Hornet — истребитель 4-го поколения, и ему тяжело тягаться с более современными российскими истребителями Су-30СМ и Су-35 по боевому потенциалу, возможностям аэродинамики, по возможностям боевого применения», — заявил он.

Ранее финские истребители начали тренировочные полеты у российской границы.