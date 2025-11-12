Минобороны процитировало песню "Сектора Газа"

Министерство обороны России процитировало песню легендарной рок-группы "Сектора Газа" после новостей о наступлении ВС РФ на Красноармейск (Покровск). Соответствующий пост появился в Telegram-канале военного ведомства.

Минобороны опубликовало картинку с российскими бойцами, которые, держа оружие наизготовку, продвигаются через клубы тумана. Также на фото написано: "Но мы пройдем опасный путь через туман".

Эти слова взяты из песни "Туман" с альбома "Газовая атака" 1996 года воронежской рок-группы "Сектор Газа". Сама песня является одной из самых известных у коллектива и давно получила статус народной.

В частности, на нее был выпущен клип, в который включена нарезка кадров войн России - от Первой мировой до первой чеченской.

Ранее в соцсетях широко разошлось видео, как российские штурмовики, пользуясь густым туманом, который укрыл их от вражеских дронов, заходят в Красноармейск.