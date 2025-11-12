Грузинского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 28 лет

Грузинский наемник, который в августе 2024 года вторгся в Курскую область, был заочно осужден на 28 лет, сообщает в среду прокуратура Москвы.

По данным надзорного ведомства, 48-летний Гурам Беруашвили, вооружившись автоматом Калашникова и боеприпасами, проник в Курскую область и стал оказывать вооруженное сопротивление законной деятельности военных ВС РФ.

В сообщении уточняется, что Беруашвили по решению суда с учетом позиции прокуратуры заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Грузинского наемника, который прибыл на Украину в 2022 году и вступил в ряды ВСУ, признали виновным по статьям о незаконном пересечении российской границы, контрабанде огнестрельного оружия, теракте, незаконной перевозке и хранении оружия, участии наемника в вооруженном конфликте. Подсудимый находится в розыске.