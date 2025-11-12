Стало известно о новом обострении конфликта Таиланда и Камбоджи

На границе Таиланда и Камбоджи произошло обострение конфликта.

Как минимум один человек не выжил, сообщает агентство Reuters.

«Соседи обвинили друг друга в открытии огня вдоль спорного участка границы, угрожая перемирию, заключенному при посредничестве США», — говорится в материале.

Предыдущие начались рано утром 24 июля возле спорного храма Та Моан Тхом.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов. При этом в минобороны Камбоджи заявили, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны. После начала столкновений истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже.

Столкновения на границе начались после того, как Таиланд 23 июля отозвал своего посла в Камбодже, решил выслать посла Камбоджи в Бангкоке, а также закрыл границу с Камбоджей. В полночь 29 июля вступило в силу перемирие между странами.