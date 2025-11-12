Названо, что позволит России полностью освободить Запорожскую область

Военный обозреватель полковник Виктор Баранец заявил, что полностью освободить Запорожскую область ВС России смогут после взятия Красноармейска (Покровск) и Купянска. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

По мнению эксперта, решение именно этой задачи освободит много сил от военных действий, что позволит командованию перенаправить их на Запорожское и Херсонское направление.

Запорожскую область ВС РФ контролируют лишь на 75%, отметил полковник. Он также добавил, что у российской армии есть несколько серьезных проблем, в том числе, обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал возможные сроки освобождения Купянска. Он отметил, что в настоящий момент Россия имеет дело с тем, что ВСУ предпринимают попытки прорваться, деблокироваться и используют все возможные силы и резервы, поэтому идут серьезные бои, порой даже встречные.