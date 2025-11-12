Северный фронт за последние дни серьезно активизировался, что стало неожиданностью. Как сообщает «Царьград», пока оборона ВСУ проваливается в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, кровопролитные бои вспыхнули у границы. Тем временем российский боец раскрыл, чем отличаются ВС РФ от своего противника.

«Типичные тактические» удары

ВС РФ продолжают активные бомбардировки украинских тылов, в том числе с помощью авиабомб с дальностью полета до 200 км. Целями становятся укрепленные объекты, такие как «энергобункеры» и заглубленные склады, пункты временной дислокации ВСУ и логистики. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал удары в ночь на 11 ноября «типичными тактическими».

«Это не новая волна, а поддержание давления — чтобы не дать противнику спокойно восстановить тылы и перебросить резервы. Серийные, но точечные удары расходуют ресурсы врага на ремонт и логистику, ускоряют износ подвижного состава и повышают расходы на ГСМ», — писал он.

В особенности атаки идут по Харьковской, Сумской и Черниговской областям. В последней поражен объект связи в районе областного центра.

Вместе с тем военный блогер Юрий Подоляка предлагает обратить внимание на серию прилетов в ночь на 9 ноября. Он отметил, что используемые российской армией корректируемые авиабомбы по мощности и эффективности сравнимы с ракетами Х-101, однако обходятся гораздо дешевле и остаются неуловимы для ПВО. Прилет зафиксирован по важнейшей узловой ж/д-станции Лозовой в Харьковской области. Она была распределительным хабом для группировок ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

Север загорается

Украинский канал «Резидент» пишет, что главком ВСУ Александр Сырский заявил о переходе ВС РФ в наступление сразу на нескольких участках.

«Очень сложная ситуация для ВСУ в Волчанске и Купянске, в последнем мы пытаемся пробить кольцо окружения и выйти к реке Оскол, но пока контрудары не дали результаты. В Лимане, Северске, Константиновке русская армия пытается войти на окраины городов, Покровск мы уже утратили, и бои идут за деблокаду Мирнограда», — заявляет инсайдер.

Противник пытается контратаковать подразделениями, фактически выведенными из строя из-за огромных потерь. В Сумскую область стаскивают формирования, которые до этого не принимали участие в боевых действиях — их цель попытаться захватить ряд сел, чтобы добиться «хоть какой-то маленькой победы». Однако и там Киев ждет разочарование — попытки выдвижения сорваны комплексным огневым поражением.

Российский боец, автор канала «Без ретуши», 9 ноября заявлял, что после нескольких периодов затишья в Сумской области возобновились ожесточенные бои. По его словам, там — единственный фронт, где Россия стоит в обороне.

«Мы, как стальной щит, стоим и ломаем один за другим планы врага вновь приблизиться к границе. <…> Если бы украинцы в Сумах знали, как сильно мы можем попортить им жизнь и как это легко сделать при желании. Летаем на молнии каждый день и видим детально многие вещи. Но никогда не наносим ни одного удара по гражданскому автомобилю или обычным людям. Если цель найти не получается — уводим борт и взрываем в поле. А что делают в том же Кореневе или другом приграничье? Мы — люди, они нет», — заявил он.

10 ноября противник снова пошел в атаку у Андреевки и Юнаковки. Сохранить жизнь не удалось ни одному бойцу ВСУ, а из батальона колумбийцев, прибывшего неделю назад, в живых осталось лишь около 40 человек.

Харьковщина идет в Россию

Отмечается серьезное продвижение российской армии в черте Волчанска и рядом с ним. Военкор Михаил Зинчук сообщает, что ВС РФ продвинулись в восточной части, перешли реку Волчью и выбили противника в районе городского стадиона.

Автор Telegram-канала Condottiero утверждает, что ВС РФ перешли госграницу и заняли населенные пункты Бологовка и Отрадное. Украинские СМИ признают закрепление в районе первой.

По информации противника, на купянском направлении российские войска продвинулись на территорию комбината хлебопродуктов. На западном берегу Оскола ВС РФ с боями продвигаются в застройке. В центре города заняты несколько зданий в высотной застройке у берега Оскола, а передовые отряды уже замечены на самом юге населенного пункта. Украинские солдаты отмечают, что российские операторы БПЛА и авиация отрезают логистику ударами по переправам, однако ВСУ удерживают плацдарм и пользуются непогодой, насыщая зону личным составом.

В Купянске для ВСУ ситуация может оказаться даже хуже, чем в Красноармейске. Минобороны РФ заявляет о взятии восточной части города — а значит, подразделения противника или отошли, или уничтожены. Однако не все идет гладко, поскольку восточнее Купянска продолжаются ожесточенные бои, а передвижению пехоты мешают дроноводы ВСУ.

Российские военные тем временем анонсируют скорое вхождение Изюма в состав России, а после и всей Харьковской области. Даже сейчас активизация ВС РФ вызывает панику у Киева, поскольку брать новые резервы неоткуда, а значит остается лишь жертвовать участками фронта.