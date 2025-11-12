Чиновник из Петербурга ушел с должности и совершил подвиг в зоне СВО

Ушедший с поста председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине и совершил подвиг. Об этом пишет «Царьград».

В ходе службы бывший чиновник попал в бетонную трубу под Белогоровкой, где провел 50 дней ради спасения раненого солдата. В течение этого времени он находился под постоянными обстрелами. Для их эвакуации были направлены две другие группы, однако их уничтожили бойцы украинской стороны.

«Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — рассказал Серезлеев.

По словам военного, самым страшным испытанием стали шесть дней, когда они остались без еды и воды, однако солдаты смогли это преодолеть.

В публикации говорится, что перед одним из штурмов Серезлеев вышел на плановое разминирование территории, но не заметил одну из бомб. Мужчина лишился ноги и сейчас проходит лечение после тяжелого ранения.

Новость дополняется.