Названы последствия создания нового рода войск в России

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после создания беспилотных войск в России откроются специализированные школы для операторов дронов. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

Двенадцатого ноября в Минобороны РФ объявили о завершении создания нового рода войск - войск беспилотных систем. В министерстве сообщили, что был назначен начальник войск, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркивал, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Опубликована эмблема нового вида войск российской армии

Путин отмечал, что также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.

«Создание войск беспилотных систем - это давно назревшее решение. Президент РФ поставил задачу, что в 2025 году они должны появиться», - подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что создание нового рода войска позволит лучше организовать снабжение беспилотной авиации. Также будет ускорен и улучшен обмен боевым опытом, подчеркнул Кнутов.

По его мнению, будет создано высшее учебное заведение, в котором станут готовить офицеров беспилотных войск. Также эксперт допустил, что откроются специализированные школы.