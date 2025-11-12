Перевооружение Германии: почему Франция забила тревогу

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что власти Франции опасаются милитаризации Германии, помня о Первой и Второй мировых войнах. Об этом Рар рассказал порталу News.ru.

По мнению Рара, Британия и Франция начали с опаской смотреть на Германию еще 35 лет назад, после объединения ФРГ и ГДР. Тогда подчеркивалось, что Германия больше никогда не должна иметь сильную армию.

«Когда канцлер Фридрих Мерц говорит, что ФРГ должна стать самой сильной европейской армией, в Британии и Франции по-прежнему бьют тревогу», - подчеркнул политолог.

По словам Рара, особенно некомфортно себя чувствуют французы из-за соседства с Германией. Политолог отметил, что пока страны ЕС считают «общим врагом» Россию, но после завершения украинского кризиса они сосредоточатся на вопросе милитаризации Германии.

Ранее немецкое правительство приняло законопроект о новой модели военной службы. Со следующего года всем юношам и девушкам в Германии будут присылать анкету от армии. Молодые люди будут обязаны ее заполнить, девушки - по своему усмотрению. Анкета позволит оценить их интерес к службе в Бундесвере. Подходящие кандидаты будут приглашены на военно-медицинскую комиссию.

С 2028 года все 18-летние мужчины будут обязаны проходить медицинское обследование, даже если они не планируют служить в армии. В Минобороны страны назвали целью этого подхода создание «отчета о состоянии здоровья» немецких мужчин призывного возраста. В случае необходимости призыв на срочную службу, приостановленный в 2011 году, будет возобновлен.