В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки отразили десять атак штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Гришино в ДНР.

«Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Отражены десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окружённой группировки ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что было уничтожено до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.

Ранее взятый в плен украинский боевик Павел Моисеенко рассказал, что попадание в 425-й ОШП «Скала» означает «билет в один конец».