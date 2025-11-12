Российские БПЛА продолжают еженощно наносить удары по энергетике и военным складам Незалежной. Не забывают и про иностранных наемников. Под утро среды по одному из расположений «диких гусей» в Харькове громко «прилетело».

© Московский Комсомолец

Две «Герани» атаковали место дислокации добровольческих соединений и иностранных наемников в районе Холодная гора Харькова.

«Место прилёта оцеплено, снуёт много скорых, пишут, что больше десяти» - сообщает канал координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, речь идет о латиноамериканских наемниках. Скорей всего, колумбийцев, которые гибнут на Украине сотнями в месяц. Помимо пункта дислокации «Герани» накрыли военный склад, который долго детонировал.

Кроме Харьковской области взрывы минувшей ночью звучали в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях. По данным канала Олега Царева, на Днепропетровщине целью ударов стали энергетические объекты в Павлограде, Васильковке, Петропавловке и Чаплино. В Одесской области опять досталось портовой инфраструктуре и объекту энергетики. В Киевской области в районе Белой церкви был также накрыт тренировочный центр с иностранными инструкторами. В Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях удары пришлись по объектам ВПК.