Стало известно о продвижении российских штурмовиков в Красноармейске

Российские войска отбили контратаки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили зачистку Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что штурмовики также продвинулись в Красноармейске. Кроме того, сообщается, что подразделения армии России продвинулись к югу от Красноармейска. Также утверждается, что тяжелые бои идут в городе-спутнике Димитрове (украинское название — Мирноград).

«Все контратаки ВСУ отбиты, российские штурмовики продолжают наступать», — рассказал источник канала.

Ранее стало известно, что Украинские морпехи элитной 38-й бригады сдались в плен в Димитрове. Они решили сложить оружие после пресечения попытки прорыва российскими войсками.