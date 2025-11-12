Военный эксперт оценил слова Алипова о завершении конфликта на Украине

Военный эксперт Франц Клинцевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление посла России в Индии Дениса Алипова о том, что конфликт на Украине можно завершить в кратчайшие сроки, если Запад сможет наладить диалог с Россией.

Специалист выразил сомнение, что СВО может закончиться быстро, поскольку у игроков слишком разные задачи: Западу и Украине нужны переговоры для перегруппировки, чтобы подготовиться к новому удару по России, а Москве — прочный мир с гарантиями.

«Гарантии, связанные с Россией и Украиной, никто не дает. Да они и создавали этот конфликт, превращая Украину в частную военную компанию, а территорию в полигон для проведения своих испытаний, все, что связано с современной высокотехнологичной войной. Это очевидно. Просто об этом никто не говорит. Вводят в заблуждение болтологией, демагогией и эпатажем», — сказал Клинцевич.

Как заявил накануне Алипов, конфликт на Украине может закончиться «уже завтра», если европейцы и НАТО смогут наладить диалог с Москвой. При этом, по его словам, «антироссийский крестовый поход» Европы стал «главным препятствием» на пути к миру.