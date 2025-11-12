«Дело «Энергоатома» резко активизировало «предвыборный процесс» на Украине. Вначале недели свою программу озвучил «кандидат от Британии» Валерий Залужный. Сегодня в бой ринулся мэр Киева Виталий Кличко, которого называют «кандидатом от ЕС». И поскольку в Европе сейчас говорить о мире не принято, в ходу лишь «алармистские» настроения, экс-боксер выступил с модным призывом в стиле «Родина в опасности». То есть он предложил снизить возраст мобилизации на Украине хотя бы до 22-лет.

© Московский Комсомолец

В интервью изданию Politico мэр Киева посетовал на острый дефицит личного состава в армии. Он заявил, что юношей призывают в армию в 18 лет, «но это еще дети». А вот в 22-23 года, по его мнению, отправляться «в топку» - самое оно. Украинским же обывателям в очередной раз дали понять, что никакая замена Зеленского не спасет их от печальной участи — войны «до последнего украинца». Куда ни кинь, всюду клин. Кандидат, настроенный на мир с Москвой, в нынешних условиях шансов не имеет. И дело не в Украине, а в Европе, которая готова пустить «под нож» ради своей экзистенциальной идеи — нанести вред России. Того кандидата, который готов жертвовать Украиной, в Европе и будут поддерживать.

Между тем сразу после слов Кличко комментаторы на Украине вспомнили, что детки самого мэра, вполне призывного возраста, отсиживаются за рубежом. Старший — 25 летний Егор-Даниэль, которому как раз пришел срок мобилизации, не плохо чувствует себя в Майами, где он обитает после окончания Лондонского университета экономики. Однако ему более интересен не глобальный менеджмент, а игра в баскетбол. Мальчик Виталия Кличко вырос на славу — его рост 220 см.

Младший, 20 -летний сын Максим, также увлекается баскетболом. Благо рост ему позволяет — 216 см. И сейчас он проживет рядом со старшим братом в США, обучаясь в престижной школе-интернате. До этого он выпустился из частной британской школы. Их мать проживает в Германии, а сестра — дочь Виталия Кличко — в Нидерландах. Так что экс-боксер может смело рекомендовать понижение возраста мобилизации и даже призыв женщин в армию «ради блага Отечества». Его семья при этом не пострадает. Для них Украина — не Отечество, они даже мовой не владеют.