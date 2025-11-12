Минобороны: Солдаты ВС РФ завершили зачистку от ВСУ Сухого Яра в ДНР

Солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) завершили зачистку от украинских формирований Сухого Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

© Минобороны РФ

Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Российские войска завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что российские войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Также стало известно, что 25 украинских бойцов сдались в плен российским военным в Димитрове Донецкой Народной Республики. Речь идет о бойцах 38-й бригады морской пехоты.

В СМИ появилась информация, что бойцы ВС РФ смогли зайти в Красноармейск (украинское название — Покровск) со стороны Донецка — в этом российским военным помог туман, накрывший город. Такие погодные условия сделали невозможной работу беспилотников Вооруженных сил Украины.