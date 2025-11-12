Водитель украинской БМП попросил дрон выбрать другую цель

Оператор БПЛА центра "Рубикон" опубликовал видео уничтожения украинской БМП-2 у северо-западной окраины Красноармейска.

Перекресток проселочных дорог между лесопосадками ВСУ используют как место высадки подкреплений, которые они с упорством, достойным лучшего применения, пытаются забросить в окруженный город. Российские военные знают о "конечной остановке", контролируют движение вражеского транспорта и уничтожают его по мере прибытия.

Обстоятельства, при которых погибла украинская БМП, поистине драматичны.

Оптоволоконный FPV-дрон "КВН" преследовал турецкий броневик Kipri - движение на пятачке, как и на любой конечной, довольно оживленное, - когда оператора заметил в стороне от дороге более ценную добычу. БМП-2 стояла на обочине, люк механика-водителя был открыт, из него выглядывала голова самого механика в черном танковом шлеме.

То ли у него был обед, то ли по графику БМП еще рано было подъезжать на посадку - сейчас уже не узнать.

"КВН" бросил броневик и направился к советской бронемашине. Ее водитель указал рукой на уезжающий Kipri: мол, вы же за ним охотились, - но оператор дрона был неумолим.

Камера следующего БПЛА, прибывшего на дежурство, зафиксировала дымящуюся БМП с откинутой взрывом крышкой моторного отсека, сгоревшие клочья "мангала" над ней и пустую дыру водительского люка.