Алиса Селезнёва

Российские спецслужбы сумели обыграть своих коллег из Украины и Великобритании. Вместо угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» и провокации с базой НАТО, был нанесен удар по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины, пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

По данным ФСБ России, военная украинская разведка при участии британцев попыталась завербовать пилотов и организовать угон на территорию Украины истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Спецслужбы планировали направить самолет в сторону авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его «должны были показательно сбить».

«Таким образом, Киев и Лондон планировали устроить «настоящую атаку русских на НАТО» и, соответственно, серьезный военно-политический кризис. Российские разведчики после изящной информационной игры и срыва операции ГУР немного поглумились над противоположной стороной. В ночь с 9 на 10 ноября наши ВКС ударили теми же «Кинжалами» по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины в городе Бровары Киевской области и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были дислоцированы американские F-16», - отмечает обозреватель.

Кирилл Стрельников напомнил, что это уже не первая попытка завербовать российских пилотов. В июле 2022 года «завербованному» пилоту предлагалось перегнать на украинскую сторону бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 или сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Но тогда вместо самолетов украинская сторона получила удар по секретному аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Подобные неудачные попытки вербовки и угонов были и в июле, и ноябре 2024 года. Тогда пытались подкупить экипажи и угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 и вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

При этом для вербовки российских летчиков упорно используются сотрудники так называемого «расследовательского» ресурса Bellingcat* (признан в России СМИ-иноагентом), отметил журналист.

«На данный момент Bellingcat* является частью структуры Директората Восточной Европы и Центральной Азии (Eastern Europe and Central Asia Directorate, EECAD) МИД Британии, встроенного в систему британской разведки МИ-6», - обратил внимание обозреватель.

Стрельников констатировал, что единственный успешный угон российского вертолета произошел в августе 2023 года, «но не благодаря хитрым схемам ГУР и британцев, а потому, что предатель сам вышел на них».

Напомним, что в 2023 году Максим Кузьминов угнал на территорию Украины вертолет Ми-8. Ради своих целей он обманул двоих членов экипажа, которые в результате были убиты. За свои действия пилот получил гарантии безопасности, новые документы, денежное вознаграждение в размере $500 тыс. В феврале 2024 года полиция обнаружила тело летчика с огнестрельными ранениями в гараже жилого дома в Испании.

* признан в России СМИ-иноагентом.