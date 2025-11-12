Сигнал для Запада: Россия нанесла мощный удар по Украине

Мощная атака российских беспилотников «Герань» по портовой инфраструктуре в Одесской области имела стратегическое значение и стала посланием РФ западным странам. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

По информации подполья, для атаки по портам Измаила и Рени, которые расположены на Дунае неподалеку от границы с Румынией, использовались не менее 40 ударных БПЛА. Они поразили не только причалы и склады, но и электроподстанцию, которая обеспечивает работу всего портового комплекса.

Как отметил Михайлов, порты активно использовались ВСУ для создания масштабного логистического коридора, который выступал альтернативой черноморским портам. Расположенная рядом граница Румынии используется по разным направлениям, в том числе для переправки оружия, в том числе ракет Storm Shadow и припасов для РСЗО HIMARS.

Военный эксперт уверен, что операция демонстрирует эффективность российской разведки. Обнаружение тайных маршрутов и нанесение по ним точечных ударов требует точных и актуальных сведений. Кроме того, уничтожение вооружения еще до его попадания в зону боевых действий ставит под сомнение эффективность военной поддержки Киева.

«Подобные удары наносят колоссальный ущерб ВСУ и заставляют задуматься тех, кто преподносит эти “подарки” украинскому режиму, а стоит ли это делать, ведь все оборачивается большими потерями, как среди тех, кого переправляют через эти порты, так и среди того дорогостоящего оружия, которое перевозят через Румынию», — заявил Михайлов.

Эксперт резюмировал, что Россия полностью контролирует ситуацию, а попытки Запада и украинских властей создать неуязвимые логистические точки будут пресекаться и далее.