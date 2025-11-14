НАТО не имеет превосходства над Россией и из-за внутренних противоречий "трещит по швам". Об этом на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", - подчеркнул он. По словам бывшего аналитика ЦРУ, у Североатлантического альянса нет превосходства над Россией "ни в одной области".

На этом фоне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море "фактически стало внутренним морем" Североатлантического альянса. Политик призвал к превентивным действиям в отношении России в этом регионе, поскольку ее действия якобы направлены на "подрыв чувства безопасности и стабильности" в Европе.

Командующий подводными лодками НАТО считает, что сейчас военный блок доминирует в Балтийском море. Однако в Госдуме заметили, что американский генерал не усвоил законы полководца Александра Суворова.