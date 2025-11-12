Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в заложники пять иностранных наемников, потребовав за каждого выкуп в размере 20 тысяч евро. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По словам собеседника агентства, иностранные наемники были взяты в плен бойцами штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соболевка.

«Троих из Франции и еще двоих колумбийцев [взяли в заложники]», — уточнил эксперт.

По его словам, это произошло из-за отказа иностранцев продолжать боевые действия.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что минимальная зарплата иностранных наемников на Украине сопоставима с доходом мобилизованных бойцов ВСУ, но при этом они, как правило, не участвуют в штурмовых действиях. По их данным, наемники получают от 2 до 5 тысяч долларов в месяц в зависимости от должности и графика. При этом украинские мобилизованные нередко задействованы в боях с высоким риском для жизни, тогда как иностранцы чаще выполняют охранные функции в тылу.