Мэр Киева призвал к ужесточению мобилизации

Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить возраст мобилизации на Украине с 25 до 22 лет. Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам Кличко, в Вооруженных силах Украины наблюдаются проблемы с личным составом.

«Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два - до 23-22 лет», - заявил Кличко.

При этом мэр Киева отметил, что украинские власти хотели бы возвращения молодых людей на Родину, но для этого «нужны мир, работа и достойное качество жизни».

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток. Также на Украине были допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. Уже стоит вопрос о призыве женщин – медработников.