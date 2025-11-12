Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат, поскольку рекордное количество украинских мужчин бежит в Европу. Об этом Кличко рассказал Politico.

Кличко подчеркнул, что российские войска «неустанно продвигаются вперед». Он описал атаки ВС РФ как «компьютерную игру» и отметил, что ВСУ всё хуже удается пополнять свои ряды.

«У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами», - заявил Кличко.

Заявления Кличко отражают растущую обеспокоенность по поводу оттока молодых мужчин из страны, отмечает Politico. После выхода на Украине указа, который разрешил молодым людям в возрасте 18-22 лет покидать страну, резко выросло количество украинцев, ищущих защиты в ЕС.

По последним данным, в сентябре страны ЕС выдали украинцам более 79 тысяч новых решений о временной защите. Это самый высокий месячный показатель за два года. Значительный рост зафиксирован в Германии и Польше.

По словам Кличко, учитывая, что миллионы украинцев сейчас находятся за границей, будущее страны зависит от того, остановится ли этот отток после прекращения боевых действий. Мэр предупредил, что после окончания конфликта страну ждут «огромные трудности».

«Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась. Но для этого нам нужны мир, работа и достойное качество жизни», - заключил Кличко.

Недавняя британская оценка показала, что 650 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста покинули Украину, в то время как количество дезертиров, по данным украинских депутатов, достигло почти 400 тысяч. По оценке газеты The Telegraph, до 20 тысяч украинских солдат дезертируют каждые четыре недели. Украинские власти возбудили 290 тысяч уголовных дел за дезертирство. Газета цитировала многочисленных действующих и бывших украинских офицеров, сетовавших, что передовые части укомплектованы лишь на одну треть от необходимой численности.