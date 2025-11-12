Саперы из КНДР вскоре начнут работы по разминированию Курской области, однако это не все, чем Пхеньян способен помочь России — тысячи «львов Кима» рвутся в бой. Как сообщает «Царьград», помочь додавить задыхающуюся украинскую армию могут и другие страны.

Огромный потенциал

Солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) участвовали в боевых действиях по освобождению Курской области от вторгшихся боевиков ВСУ. Данные нацразведки Южной Кореи оценивают численность задействованного северокорейского контингента в 15 тысяч солдат, однако многие военные эксперты говорят о 10-12 тысячах человек. Основная масса — регулярные сухопутные части, но было несколько сотен элитных спецназовцев, а также группы эвакуации. Воевали они преимущественно в южной части Суджанского района.

В Днепропетровской области уничтожены позиции ВСУ

После успешной военной операции в КНДР произошел всплеск патриотических настроений. Разведка Южной Кореи заявляет, что уже образовалась очередь из 100 тысяч добровольцев, желающих отправиться на СВО. Использовать подобный потенциал союзника можно сразу по нескольким направлениям.

В первую очередь, это уже анонсированное участие саперов и военных строителей в разминировании территорий и восстановлении разрушенных сооружений. Кроме того, профильные подразделения КНА могут работать над инженерным оборудованием районов боевых действий, в осуществлении логистических операций, а также в тыловом обеспечении фронта. Телеканал отмечает, что происходить это должно не только в Курской области, но и на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Второе направление — создание группировки для прикрытия госграницы со стороны Черниговской и Сумской областей. Боевых действий там сейчас не ведется, однако Москва вынуждена держать там боеспособные части. Корейские войска могли бы их высвободить.

Кроме того, договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволяет использовать КНА в непосредственных боевых действиях по освобождению оккупированной Киевом территории РФ. Сам северокорейский лидер Ким Чен Ын на сентябрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что если есть что-то, чем Пхеньян может помочь, то он обязательно это сделает.

Не только КНДР

Участие военнослужащих из КНДР может ускорить решение задач спецоперации. Киев задыхается от нехватки личного состава в ВСУ и тотального дезертирства. Экс-депутат Верховной рады, командир роты беспилотников Игорь Луценко заявлял, что из украинской армии каждые две минуты убегает один человек.

России в подобных условиях важно насытить фронт новыми бойцами. Однако помочь способна не только Северная Корея. 8 октября Совфед ратифицировал межправительственное соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве. Страна демонстрирует политическое понимание целей СВО, а соглашение позволяет Москве размещать на ее территории любые современные ударные вооружения. Исключать обратную услугу в такой ситуации не стоит.

Forbes же недавно обнародовал кошмар для Запада. Издание со ссылкой на документы Конгресса США сообщило о возможности 25 тысяч кубинских граждан присоединиться к российской армии. Законодательство РФ позволяет иностранцам заключать контракты на военную службу. Кроме того, использовать можно и внутренний ресурс — мигрантов, недавно получивших российские паспорта.