Новости СВО сегодня: удар «Урагана» и побег солдат ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Купянском и в районе Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 12 ноября.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию ВСУ под Купянском в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Скопление украинских сил было обнаружено воздушной разведкой ВС РФ. Координаты передали на командный пункт, после чего расчет «Урагана» занял огневую позицию, выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами и поразил все цели.

Операция под Константиновкой

Операторы ударных дронов ВС РФ уничтожили танк ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны. Расчет беспилотников 58-го отдельного батальона спецназа обнаружил украинский танк, замаскированный в лесополосе. Танк был уничтожен с помощью ударного дрона на оптоволоконной связи. Операция обеспечила безопасность продвижения российских штурмовиков, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Купянске

На южных окраинах Купянска расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили два украинских пикапа и два бронеавтомобиля, сообщили в Минобороны России. С помощью этой техники ВСУ пытались доставить боеприпасы и провести ротацию личного состава.

Среди уничтоженной техники - два пикапа, американский бронеавтомобиль «Хаммер» и украинский «Козак». В Минобороны подчеркнули, что удары дронов-камикадзе сделали невозможным подвоз боеприпасов и вывод ВСУ из окружения.

Операция в Запорожской области

Российские ударные беспилотники уничтожили автомобильную технику ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Дроны нанесли серию ударов по одиночным целям ВСУ. В результате были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV, которые использовались для доставки боеприпасов и переброски штурмовых групп ВСУ.

Удары Су-25

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». Истребители выполняли пуски ракет парами с малых высот.

ВСУ «полуокружены» в Сухом Яре и Ровном

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ «фактически взяли в полуокружение» украинских солдат в селах Ровное и Сухой Яр под Красноармейском. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также Котенок рассказал, что российские силы ведут бои за укрепленный район под Красноармейском.

Побег солдат ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что украинские солдаты бежали из укрепленного района у села Кучеровка Харьковской области, бросив оружие и технику. По словам Марочко, это произошло после «длительного огневого воздействия» со стороны ВС РФ.