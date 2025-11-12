В России создан новый род войск

В России созданы войска беспилотных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника нового рода войск Сергея Иштуганова.

Он указал, что структура нового рода войск уже определена, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

Говоря о материальной базе нового рода войск, Иштуганов отметил, что подразделения находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. Это позволяет дорабатывать модели с учетом текущих условий и обстановки, добавил он.

Путин провел кадровые перестановки в силовом блоке

Ранее аналогичный род войск был создан на Украине. Силы беспилотных систем ВСУ возглавил Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. В начале ноября он пригрозил россиянам ударами по инфраструктурным объектам.