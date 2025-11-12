В Днепропетровской области уничтожены позиции ВСУ

Кадры поражения фугасными авиационными бомбами позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, удар был нанесен по пунктам размещения ВСУ в селе Орлы, расположенном к северо-западу от Великомихайловки.

Фугасные авиационные бомбы использовали бойцы 11 гвардейской армии ВВС и ПВО России. При этом информации о потерях противника в результате атаки нет.

На кадрах, приведенных каналом, виден большой столб черного дыма и пламени, который поднимается в небо после атаки.

Ранее ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). Украинские позиции были атакованы с помощью трехтонной бомбы ФАБ-3000.