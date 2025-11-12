Украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников, требуя выкуп за каждого в размере 20 тыс. евро, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его слова, украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников – троих граждан Франции и двух граждан Колумбии, передает РИА «Новости».

Как рассказал Киселев, бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ задержали иностранных наемников при попытке бегства.

«В районе НП Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники… наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства», – заявил Киселев.

Эксперт уточнил, что причиной конфликта стал отказ наемников продолжать участие в боевых действиях. Украинские военные, как сообщил Киселев, требовали выкуп по 20 тыс. евро за каждого из задержанных иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский полковник участвовал в планировании операций ВСУ в Киеве.

Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине.

Ранее российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.