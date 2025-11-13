Губернатор Орловской области рассказал об атаке БПЛА на регион

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что ряд вражеских воздушных аппаратов был уничтожен в небе над регионом.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются — в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений», — сообщил он в Telegram.

По его словам, согласно имеющейся информации, никто в результате атаки не пострадал. Также Клычков добавил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно.

Ранее СМИ писали, что Орёл подвергся массированной атаке украинских беспилотников.