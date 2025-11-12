Охлобыстин: премию в 10 млн рублей выплатили бойцам, уничтожившим танк Abrams

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары" получили обещанную режиссером, актером и бизнесменом Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью ТАСС сам артист. В феврале Охлобыстин сообщил о назначении соответствующей премии за первый подбитый Abrams. По словам артиста, вся сумма уже передана бойцам, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же. Охлобыстин уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады "Черные гусары". Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении. M1 Abrams - основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии, а также других стран.