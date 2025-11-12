ВС России взяли в кольцо ВСУ у Красноармейска

Российские военные замкнули кольцо вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Военное обозрение».

Уточняется, что речь идет о мирноградской агломерации на покровском направлении, у Красноармейска (украинское название — Покровск). Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России подавили сопротивление остававшихся на данном участке фронта бойцов ВСУ.

«Кольцо окружения вокруг остатков гарнизона противника в Покровско-Мирноградской агломерации замкнулось теперь и физически. Все попытки, предпринятые противником по деблокированию "побратимов" на данный момент, провалились», — передает издание.

Ранее стало известно, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) сдались в плен украинские военнослужащие. Российские военкоры опубликовали видео с морпехами ВСУ, согласившимися сложить оружие.