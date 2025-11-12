В докладах Киева о ситуации на фронте продолжают лгать о том, что российских войск нет в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Согласно официальным заявлениям, там встречаются только диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС России, но это не так, заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, его цитирует Telegram-канал «Зеркало недели».

