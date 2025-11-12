Киев уличили во лжи о ситуации в Красноармейске
В докладах Киева о ситуации на фронте продолжают лгать о том, что российских войск нет в Красноармейске (украинское название — Покровск).
Согласно официальным заявлениям, там встречаются только диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС России, но это не так, заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, его цитирует Telegram-канал «Зеркало недели».
«Ну некоторым деятелям самим не смешно от этого? Еще и как там есть российские войска. И не 300 о/С, а более тысячи. Если не больше», — сказал военкор.