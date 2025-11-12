Появились подробности о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Системы ПВО ночью сбили над регионами России 22 украинских БПЛА
Системы ПВО армии России ночью сбили над регионами страны 22 украинских беспилотника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Восемь дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем.
По три БПЛА ликвидировали над Орловской и Брянской областями. Ещё два сбили над территорией Тульской области. И по одному дрону были устранены в небе над Калужской областью,
над Московским регионом.