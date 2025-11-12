Появились подробности о ночных атаках ВСУ на российские регионы

Системы ПВО армии России ночью сбили над регионами страны 22 украинских беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Восемь дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем.

По три БПЛА ликвидировали над Орловской и Брянской областями. Ещё два сбили над территорией Тульской области. И по одному дрону были устранены в небе над Калужской областью,

над Московским регионом.