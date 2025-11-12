Миляев: над Тульской областью уничтожены два беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили в Тульской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет, не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры. Губернатор напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно следует сообщать по телефонам экстренных служб. 12 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Нападение было отбито.

В этот же день в Брянской области подразделения противовоздушной обороны обнаружили и сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.