Украинские военные разграбили Красный Лиман

Украинские боевики разграбили Красный Лиман, в городе наблюдаются проблемы с водой и продуктами.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного эксперта Виталия Киселёва.

«В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске», — заявил он.

Также, по словам Киселёва, боевики ВСУ не выпускают людей из города.

Часть украинской группировки в Купянске была блокирована на левом берегу реки Оскол, её пытаются деблокировать из окружения другие военные ВСУ.