Собянин: Летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО

Средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА, который летел в сторону столицы. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО был сбит беспилотник, летевший на Москву, — написал в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом утром во вторник, 11 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

В этот же день в Саратовской области были зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки украинских БПЛА. На месте происшествия работают все экстренные службы.

8 ноября два человека также пострадали в результате удара дронов ВСУ по Саратову. Медики оперативно доставили в больницу пострадавших — им оказали необходимую помощь.