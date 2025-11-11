Трамп сообщил о заказе США партии бомбардировщиков В2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов заявил, что США недавно заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что в США на фоне успешных ударов по ядерным объектам Ирана очень уважают самолеты этого типа. Он добавил, что они «прекрасны».

«Должен сказать, мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства», — уточнил Трамп.

B-2 Spirit — американский малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный корпорацией Northrop Grumman. Используется с 1989 года, производство прекращено в 2000 году.

Является самым дорогим самолётом в мире — стоимость одного самолета по состоянию на 1998 год составляла с учётом НИОКР $2,1 млрд.

ВВС США планируют эксплуатировать B-2 Spirit до 2030-х годов, когда их должен заменить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Первый полёт B-21 Raider состоялся 10 ноября 2023 года. ВВС США рассчитывают получить не менее 100 единиц B-21 для замены существующего парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit. Стоимость каждого борта составит почти $700 млн.