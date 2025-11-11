Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов", спасаясь бегством от наступления российских войск, оставляют на позициях своих раненых сослуживцев в районе населенного пункта Дробышево в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"3-я штурмовая бригада ВСУ в районе населенного пункта Дробышево оставляет позиции и кидает своих "хлопцев". Боевики бегут при малейшей опасности, бросая позиции и своих раненых сослуживцев, с которыми клялись до конца защищать Украину", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эта ситуация показывает, что бригада заслужила статус "беговой".

"Вот такими "спецподразделениями" командование ВСУ надеется сдержать стремительное продвижение группировки войск "Запад" на рубцовском направлении, где российские войска практически достигли Северского Донца. Однако надуманная в украинских медиа "мощь" 3-й бригады на деле оказывается пшиком", - подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее силовые структуры со ссылкой на радиоперехват сообщали, что "азовцы" не считаются с жизнями военных из прикомандированных подразделений.

*Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией