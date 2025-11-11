ТАСС: "Азовцы" бегут с позиций, бросая раненых сослуживцев у Дробышева ДНР
Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов", спасаясь бегством от наступления российских войск, оставляют на позициях своих раненых сослуживцев в районе населенного пункта Дробышево в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.
По его словам, эта ситуация показывает, что бригада заслужила статус "беговой".
"Вот такими "спецподразделениями" командование ВСУ надеется сдержать стремительное продвижение группировки войск "Запад" на рубцовском направлении, где российские войска практически достигли Северского Донца. Однако надуманная в украинских медиа "мощь" 3-й бригады на деле оказывается пшиком", - подчеркнул представитель силовых структур.
Ранее силовые структуры со ссылкой на радиоперехват сообщали, что "азовцы" не считаются с жизнями военных из прикомандированных подразделений.
*Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией