Во Франции накинулись с обвинениями на Россию

Глава генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон в интервью газете Ouest-France обвинил Россию в нашествии постельных клопов.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал глава генштаба.

Мандон уточнил, что под «дестабилизирующими действиями» он имеет ввиду «дела с постельными клопами».

В июле телеканал BFMTV сообщил, что во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. По данным Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды, по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.