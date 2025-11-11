Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

Российские военные достигли новых успехов в Купянске Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, армия РФ с тяжелыми боями выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из восточной части Купянска. Ганчев уточнил, что значительную часть украинских подразделений российские войска блокировали на левом берегу реки Оскол.