Экипаж Ми-28НМ поразил опорный пункт врага ракетой ЛМУР
Минобороны России сообщает об успешном поражении укреплений украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.
Летчики получили координаты вражеского опорника непосредственно перед вылетом. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.
Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Выполнив боевое задание, летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских пехотинцев в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.