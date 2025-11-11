Экипаж Ми-28НМ поразил опорный пункт врага ракетой ЛМУР

Минобороны России сообщает об успешном поражении укреплений украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

© ТК «Звезда»

Летчики получили координаты вражеского опорника непосредственно перед вылетом. Он находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Экипаж применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Выполнив боевое задание, летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских пехотинцев в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.