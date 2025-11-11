Киев решил эвакуировать детей из подконтрольного ВСУ района Запорожской области

ТАСС

Власти Украины постановили провести обязательную эвакуацию детей из одного района Запорожской области, подконтрольного Киеву.

© ZUMA / ТАСС
"В соответствии с приказом Запорожской областной военной администрации и распоряжением председателя Кушугумского поселкового совета, на территории Кушугумского поселкового совета (поселок Малокатериновка) объявлена обязательная принудительная эвакуация детей с их родителями, лицами, их заменяющими", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кушугумской общины.

Отмечается, что это решение принято в связи с активизацией боевых действий.

Власти Украины часто объявляют об обязательной и даже принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом они нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Также военнослужащие Восточной группировки войск развили наступление после освобождения населенного пункта Новое. Позже ВСУ признали отступление из ряда населенных пунктов.