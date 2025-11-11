Марочко назвал отчаянием Запада попытку шпионажа за "Кинжалом"

Попытка получения технической информации о российской ракете "Кинжал", пресеченная российскими спецслужбами, свидетельствует о технологическом отставании Запада и является актом отчаяния. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в Telegram-канале.

"Это факт отчаяния со стороны западных стран, поскольку уже все давно прекрасно понимают, что отстали от Министерства обороны РФ на десятилетия. Это то, о чем говорил наш верховный главнокомандующий, поэтому факт технического шпионажа, я так могу расценивать подобного рода действия, отмечен как раз нашими специальными компетентными органами", - сказал он, отвечая на вопрос о попытке угона самолета МИГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

По его словам, для разработки аналогичных технологий западным странам потребовались бы миллиарды долларов и десятилетия работы.

"Чтобы облегчить труд технических специалистов, которые трудятся над обороноспособностью западных стран, естественно, проводятся подобного рода акции. Лучше заплатить, как они считают, пару миллионов долларов, чтобы сэкономить миллиарды", - отметил эксперт.

Марочко подчеркнул, что пресечение этой попытки шпионажа защищает безопасность граждан России. "У западных стран в ближайшее время, можно предполагать, не появится подобного рода разработок тех изделий, которые есть у нас на вооружении. Следовательно, они десять раз подумают, нежели совершат акт агрессии в отношении РФ", - заключил он.