В рядах ВСУ произошла вспышка газовой гангрены

В рядах ВСУ зафиксирована вспышка газовой гангрены — смертельно опасной инфекции, наиболее известной своей распространенностью во времена Первой мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания заболевание быстро распространяется среди украинских военных. Причиной для этого называют работу российских дронов, которые затрудняют своевременную эвакуацию раненых.

«Мы видим осложнения после травм, которых не видел ни один живой человек в военное время. Таких задержек с эвакуацией не наблюдалось за последние 50 лет — возможно, со времен Второй мировой войны, а может, и раньше. И мы наблюдаем патологию, с которой никогда раньше не сталкивались», — заявил изданию один из медиков.

Отмечается, что без лечения уровень смертности от газовой гангрены приближается к 100%. Дополнительные осложнения вызваны тем, что без эвакуации медицинская помощь раненым часто оказывается в полевых условиях, чего недостаточно для борьбы с тяжелыми инфекциями.

Симптомами газовой гангрены являются быстрое разрушение мышечной ткани, а также образование подкожных газовых пузырей.