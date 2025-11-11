«Ланцет» поразил украинскую радиолокационную станцию П-18 в зоне СВО

Минобороны России сообщает о выведении из строя украинской радиолокационной станции П-18. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Цель обнаружил расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», который управлял беспилотным летательным аппаратом Zala. РЛС противника находилась в тыловом районе ВСУ на Сумском направлении.

Уточняется, что пуск «Ланцета» был произведен с расстояния около 80 километров от цели. Прямое попадание зафиксировал оператор разведывательного беспилотника.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны сожгли украинскую самоходку «Акация» на Сумском направлении. Цель находилась в районе населенного пункта Вакаловщина.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.