Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщают «Известия».

В ходе своего интервью для СМИ Лавров заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно только после достижения целей СВО — денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, он также указал на необходимость защиты прав национальных меньшинств на территории Украины и восстановление статуса русского языка.

«Среди прочих абсолютно непременных условий регулирования — такие как демилитаризация, снятие каких-либо угроз Российской Федерации, в том числе путем затаскивания Украины в НАТО», — заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия даст зеркальный ответ на проведение какой-либо страной испытаний атомного оружия.