Генштаб ВСУ признал ухудшение ситуации в Запорожской области

Ситуация для ВСУ значительно ухудшилась в районе Гуляй Поля в Запорожской области и также на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

"Значительно ухудшилась ситуация на александровском и гуляйпольском направлениях", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Александровским направлением в ВСУ называют треугольник, куда входит стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Также военнослужащие Восточной группировки войск развили наступление после освобождения населенного пункта Новое. Позже ВСУ признали отступление из ряда населенных пунктов.