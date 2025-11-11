Названы возможные сроки взятия Купянска

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска могут взять под контроль город Купянск в Харьковской области в течение недели. Об этом Матвийчук рассказал News.ru.

По мнению Матвийчука, в ближайшее время ВСУ будут пытаться контратаковать в районе Купянска. Также он допустил попытки Киева перебрасывать туда резервы.

«В общем-то, для ВСУ ничего радостного я сказать не могу. Они повсюду отступают. Я думаю, что мелкие стычки и задержки не позволят остановить наступление наших войск», - заключил Матвийчук.

Портал «ИноСМИ» ранее рассказал со ссылкой на экспертов украинских изданий, что контроль над Купянском даст ВС РФ преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации. По мнению украинских аналитиков, проблемы ВСУ в этом районе связаны с ошибками военной администрации и местного военного командования.

По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска.